Photo : YONHAP News

Seulement un jour après sa sortie, la nouvelle série sud-coréenne « All of Us Are Dead » s’est hissée en tête du top 10 mondial des émissions télévisées sur Netflix. C’est ce que nous apprend FlixPatrol, le site d’analyse des plateformes de streaming.L’œuvre signée Lee Jae-kyu occupe donc le trône dans 25 pays dont la Corée du Sud, la France, le Brésil et l’Arabie Saoudite, et elle s’est classée deuxième dans 20 pays tels que l’Australie, la Belgique et l’Inde.Ce drama, inspiré du webtoon « Now at Our School » de Joo Dong-geun, décrit l’histoire de lycéens qui essayent de survivre à une épidémie de zombies dans leur établissement.« All of Us Are Dead » devient ainsi le 4e drama sud-coréen qui s’est classé premier du top 10 mondial sur Netflix. Tout avait commencé avec, rappelons-le, « Squid Game ».