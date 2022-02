Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, en Corée du Sud, on célèbre Seollal, le Nouvel an lunaire, qui introduit en 2022 l’année du Tigre. En dépit de l’épidémie de COVID-19, un nombre considérable de citoyens se sont réunis en famille à cette occasion et ont fait des offrandes à leurs ancêtres.Qui dit cette fête traditionnelle dit embouteillages. Les chiffres sont éloquents. Selon les autorités routières, rien qu’aujourd’hui, les autoroutes et les voies menant à Séoul doivent être prises d’assaut par pas moins de 450 000 automobiles.Une autre source d’inquiétude concerne la sécurité des routes qui peuvent être glissantes à cause du verglas et de la neige. Sans oublier le risque de contamination au coronavirus.Les automobilistes qui présentent des symptômes du COVID-19 peuvent alors se faire tester dans sept centres dédiés aménagés provisoirement sur les aires de repos.