Patinage de vitesse sur piste courte : Hwang Dae-heon décroche la première médaille d’or pour le pays du Matin clair

A Pékin où se déroulent les Jeux Olympiques d’hiver, la Corée du Sud a enfin remporté sa première médaille d’or ! C’est Hwang Dae-heon qui l’a décrochée ce soir en patinage de vitesse sur piste courte 1 500m messieurs au Palais omnisports de la capitale, avec un temps de 2’09’’219, devançant son adversaire canadien Steven Dubois (2’09’’254).Semen Elistratov qui représente le ROC, le Comité olympique russe, complète le podium. Deux autres patineurs sud-coréens Lee June-seo et Park Jang-hyeok sont arrivés, respectivement, à la 5e et à la 7e position.Chez les dames, les courses pour définir les participantes aux quarts de finale du 1 000m et celles aux finales du relais 3 000m se sont tenues plus tôt dans la soirée.Dans la première épreuve, Choi Min-jeong et Lee Yu-bin ont été qualifiées. Et un clin d’oeil à Choi qui a établi un nouveau record olympique : 1’28’’053. Et dans la seconde, l’équipe sud-coréenne - composée des deux patineuses mentionnées précédemment ainsi que de Kim A-lang et Seo Whi-min - a obtenu son billet. A suivre respectivement vendredi et dimanche.Avec l’obtention de cette prestigieuse nouvelle récompense, la Corée du Sud se hisse au 15e rang du classement général. Rappelons qu’hier elle avait gagné une médaille de bronze en patinage de vitesse. La première place est occupée par la Norvège. Elle est suivie de l’Allemagne et de la Suède.