Fukushima : début de la mission de l’AIEA sur le site de la centrale

Photo : YONHAP News

Une délégation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a débuté lundi sa mission de surveillance du projet de rejet dans l’océan Pacifique des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la NHK.Selon cette télévision publique nippone, l’équipe est composée de 15 experts de plusieurs pays membres de l’institution, dont la Corée du Sud et la Chine, qui sont toutes deux opposées aux intentions de l’Archipel. Elle a observé de près le processus de vérification des substances radioactives sur le site des réservoirs où sont stockées les eaux, et a visité également le chantier de construction des installations qui seront utilisées pour leur déversement.Aujourd’hui, à Tokyo, la délégation sera reçue par les représentants des administrations concernées par le projet et donnera demain une conférence de presse. Le gendarme mondial du nucléaire publiera, avant la fin de l’année, un rapport élaboré sur la base de son évaluation.