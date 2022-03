Yoon Suk-yeol, un procureur général inflexible élu nouveau président

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a été élu président de la République de Corée après une course extrêmement serrée. Ce seulement huit mois après ses débuts sur la scène politique. Qui est-il ?Né en 1960 à Séoul, fils d'un professeur universitaire, le jeune Yoon a fait des études de droit à l’université nationale de Séoul avant de se présenter à neuf reprises au concours d'admission à la magistrature, pour devenir procureur.Son nom a été gravé pour la première fois dans l'esprit de la population suite à ses investigations sur un scandale de trucage d'opinions sur Internet impliquant le Service national du renseignement. En effet, les services secrets de l'époque ont été soupçonnés de manipuler l’opinion publique en faveur de la victoire de la candidate Park Geun-hye à la présidentielle. Yoon a alors été rétrogradé en 2013.Trois ans plus tard, le procureur est retourné à Séoul pour mener des enquêtes sur le fameux « Choi Gate », une affaire de corruption qui a abouti à la destitution de l'ancienne occupante de la Maison bleue, Park Geun-hye.Sous Moon Jae-in, successeur de Park, Yoon a été nommé procureur général. Mais il est devenu rapidement l'ennemi du Minjoo, la formation gouvernementale, en enquêtant sur des personnalités proches de l'exécutif ou du parti au pouvoir, notamment Cho Kuk, conseiller aux affaires civiles et ministre de la Justice de l’époque, symbole de la réforme du ministère public. Il a finalement démissionné en mars 2021 suite aux controverses avec la ministre de la Justice Choo Mi-ae.Son image qui résiste à l'administration actuelle de centre-gauche, a rendu l'ancien procureur général très populaire chez les conservateurs. Yoon a remporté les primaires du PPP pour devenir son candidat à la présidentielle 2022 qui s'est déroulée hier.Parmi ses promesses électorales, on y retrouve notamment son souhait d'apporter une aide d’urgence pour surmonter la crise du COVID-19 et d'assurer une dissuasion élargie contre la menace nucléaire nord-coréenne en s’appuyant sur l’alliance Séoul-Washington.Le peuple a choisi comme nouveau numéro un du pays ce novice en politique qui ambitionne de sauver la nation de la division, de la corruption et de la polarisation sociale.