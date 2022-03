Lee Suzy devient la première lauréate sud-coréenne du prix Hans Christian Andersen

Photo : YONHAP News

L’auteure et illustratrice sud-coréenne Lee Suzy, connue pour « Summer », vient de remporter la section illustration du Hans Christian Andersen (HCAA), surnommé « le petit prix Nobel de littérature ».C’est ce qu’a annoncé hier le Conseil international des livres pour la jeunesse (IBBY) lors d’une conférence de presse marquant l’inauguration de la 59e Foire du livre pour enfants de Bologne qui se déroule du 21 au 24 mars.Le HCAA a été créé en 1956 en hommage à Hans Christian Andersen, écrivain danois du XIXe siècle, reconnu pour ses contes de fées. Lee Suzy est ainsi devenue la première lauréate sud-coréenne de cette récompense, considérée comme l’une des plus prestigieuses dans le domaine de la littérature jeunesse.Pour rappel, Lee était finaliste lors de l'édition 2016 dans la même section. Cette première nomination pour un auteur sud-coréen n’a pourtant malheureusement pas abouti. Mais depuis, son dernier ouvrage, intitulé « Summer », a remporté le mois dernier la mention spéciale dans la catégorie Fiction au Bologna Ragazzi Awards, l'équivalent du « Prix Nobel des albums jeunesse ».L’écrivaine sud-coréenne est déjà titulaire de plusieurs célèbres distinctions dans le domaine de la littérature d'enfance et de jeunesse. Elle s’est vu attribuer le prix des plus beaux livres suisses avec « La revanche des lapins » et le prix d’honneur avec « Ouvre ce petit livre » au Boston Globe–Horn Book Awards, une des reconnaissances les plus honorables aux Etats-Unis en la matière.