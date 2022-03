La dessinatrice Lee Suzy décroche le prix Hans Christian Andersen

Photo : YONHAP News

L’auteure et illustratrice sud-coréenne Lee Suzy a remporté la section illustration du Hans Christian Andersen (HCAA), surnommé « le petit prix Nobel de littérature ».C’est ce qu’a annoncé lundi le Conseil international des livres pour la jeunesse (IBBY) lors d’une conférence de presse marquant l’inauguration de la 59e Foire du livre pour enfants de Bologne du 21 au 24 mars.Lee Suzy est ainsi devenue la première lauréate sud-coréenne de cette récompense. Une prouesse notable étant donné qu'aucun auteur asiatique n’y est parvenu en 38 ans.Son dernier ouvrage, intitulé « Summer », est une combinaison hors du commun entre le dessin, le récit et la musique. Il décrit les enfants en été qui s’amusent avec des bombes et des pistolets à eau. Pour transmettre les émotions rien qu’avec les illustrations, cette auteure a utilisé divers matériaux comme de la peinture, des crayons et des papiers colorés. Les dessins sont simplistes afin d’attirer l’attention des enfants qui tendent à juger intuitivement.Après avoir étudié l’art à l’université, Lee Suzy, tombée amoureuse des albums illustrés, s’est envolée en Italie, et y a publié son premier livre en 2002. Comme ce type de bouquin ne contient pas d’histoire écrite, rien ne lui a empêché d’exposer son talent à l’étranger.L’heureuse lauréate a remercié ses lecteurs qui l’ont félicité en souhaitant que chacun imagine son propre récit dans ses œuvres.Pour rappel, « Summer » a remporté le mois dernier la mention spéciale dans la catégorie Fiction au Bologna Ragazzi Awards, l'équivalent du « Prix Nobel des albums jeunesse ». La sud-Coréenne s’est également vu attribuer le prix des plus beaux livres suisses avec « La revanche des lapins » et le prix d’honneur avec « Ouvre ce petit livre » au Boston Globe–Horn Book Awards.