PTPGP : Séoul va lancer les démarches pour son adhésion

Le gouvernement s’apprête à entamer les procédures en vue de postuler pour rejoindre le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).Pour une première étape, les ministères concernés doivent entériner demain par écrit cette initiative et la semaine prochaine, l’exécutif en fera part à l’Assemblée nationale.Vendredi dernier, le vice-Premier ministre à l’Economie, Hong Nam-ki, a d’ores et déjà annoncé que Séoul allait demander son adhésion à cet accord de libre-échange transpacifique avant la passation des pouvoirs présidentiels, le 10 mai pour que la future administration puisse lancer les négociations avec les partenaires du traité. Ces pourparlers devront prendre au moins un an.Le PTPGP est une alliance commerciale regroupant 11 pays d'Asie-Pacifique et du continent nord-américain, dont le Japon, l’Australie et le Mexique. Il a été lancé en décembre 2018 après le retrait des Etats-Unis du Partenariat transpaficique (TPP), son ancienne version, sous l’administration de Donald Trump. Le Royaume-Uni, la Chine et Taïwan ont déjà déposé une demande formelle d’adhésion.