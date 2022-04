Festival de Cannes 2022 : deux films sud-coréens en compétition

Photo : YONHAP News

Deux films sud-coréens sont en lice pour briguer la Palme d’or à la 75e édition du Festival de Cannes qui se tiendra le mois prochain : « Decision to leave » de Park Chan-wook et « Broker » d'Hirokazu Kore-eda, réalisateur japonais. L’organisateur de ce grand rendez-vous cinématographique a dévoilé, jeudi, la liste des longs métrages sélectionnés en compétition.C’est la première fois depuis cinq ans que ce festival sélectionne à la fois deux films « made in Korea ». En 2017, « Okja » de Bong Joon-ho et « Le Jour d’après » de Hong Sang-soo ont été invités.Le film « Broker » est mis en scène par le grand cinéaste de l’archipel Hirokazu Kore-eda, mais la nationalité de l’œuvre reste bien sud-coréenne. En effet, il a été produit par la société ZIP CINEMA. Et CJ ENM, le géant du pays du Matin clair, y a investi et assure sa distribution. « Broker » raconte l’histoire autour d’une grande boîte où une mère célibataire peut abandonner discrètement son nouveau-né tout en assurant la sécurité du nourrisson.Concernant l’autre film nominé, « Decision to leave », Park Chan-Wook propose l’histoire d’un enquêteur chargé d’élucider la mort d’un homme retrouvé dans la montagne, dont la femme inspire à la fois le soupçon et l’attirance. Pour rappel, Park a été récompensé au Festival de Cannes en 2004 pour « Old Boy » remportant le Grand Prix, et à nouveau en 2009, pour « Thirst, ceci est mon sang », lauréat du Prix du Jury. Enfin, son film « Mademoiselle » était également en compétition en 2016.Par ailleurs, un réalisateur sud-coréen novice est très attendu sur la Croisette, alors qu’il est invité dans une sélection non compétitive. Il s’agit de Lee Jung-jae, l’acteur qui a interprété le rôle principal dans la série « Squid Game » sur Netflix. Lors de la séance de minuit, Lee dévoilera son premier long métrage derrière la caméra, intitulé « Hunt ». A vrai dire, il dispose d'une double casquette puisqu’il a également joué dans ce film d’action de contre-espionnage.