La Corée du Sud remporte la Compétition mondiale de Taekwondo Poomsae pour la 12e fois consécutive

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne a remporté les « Championnats du monde de Poomsae de Taekwondo » pour la 12e fois consécutive qui ont eu lieu pour la première fois en Corée du Sud depuis 15 ans, avec 20 médailles d’or, 6 d’argents et 2 de bronzes. Le pays du Matin clair n’a jamais manqué d’être classé en tête depuis la création de cette compétition mondiale.Ces championnats, qui se sont déroulés entre le 21 et le 24 avril, sont l’événement mondial en matière de Taekwondo qui accueille le plus grand nombre de pays et d’athlètes. Ainsi, depuis leur création en 2006, 760 sportifs et 224 cadres provenant de 63 Etats y ont participé.Taïwan a remporté la deuxième place avec quatre médailles d’or, huit d’argents et sept de bronzes, suivi par les Etats-Unis (trois d’or, huit d’argents et 16 de bronzes).A noté que l’équipe ukrainienne qui y a participé malgré la guerre a reçu un prix spécial.