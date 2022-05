Projet du 1er additif au budget de Yoon : un montant record historique

Photo : YONHAP News

L’administration de Yoon Suk-yeol a adopté, hier en conseil des ministres, le projet de son premier additif au budget, soit le deuxième de l’année. Le montant total s’élève à 59 400 milliards de wons, soit 44,4 milliards d’euros. Si le texte est adopté comme tel à l’Assemblée nationale, ce sera un montant record historique.Plus de 36 000 milliards de wons, soit 26,9 milliards d’euros, sont prévues pour les dépenses générales qui excluent notamment les dotations aux collectivités territoriales.Cette enveloppe servira essentiellement à compenser les pertes des petits commerçants et des micro-entreprises durement frappés par la crise du COVID-19. La mesure-clé est de verser en bloc, à chacun, 6 millions de wons, soit 4 500 euros, au moins. La somme peut monter jusqu’à 10 millions de wons, l’équivalent de 7 500 euros, en fonction des dégâts subis et de la taille de l’établissement.Environ 3,7 millions de commerçants ou micro-entrepreneurs devraient obtenir ce coup de pouce financier. Cette fois, le nouveau gouvernement a inclus parmi les éligibles une cinquantaine de secteurs supplémentaires, comme les agences de voyage, qui ont été exclus de la liste des bénéficiaires des précédents soutiens. En effet, ils étaient réservés aux secteurs qui ont dû respecter les horaires d’ouverture restreintes ou fermer complètement leurs portes dans le cadre de la distanciation sociale.L’exécutif prévoit d’allouer 3 000 milliards de wons, soit 2,2 milliards d’euros, au soutien des classes populaires souffrant d’une forte inflation, et des travailleurs précaires qui échappent au filet de la protection sociale comme les intermittents du spectacle et les artistes.Le gouvernement a fait savoir que cette rallonge budgétaire sera assurée sans que l’Etat s’endette davantage. Pour cela, il prévoit d’utiliser les recettes fiscales supplémentaires déjà attendues cette année de l’ordre de 50 000 milliards de wons, ou 34,4 milliards d’euros. Une telle démarche anticipative risque de provoquer la polémique.