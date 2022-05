COVID-19 : l’épidémie gagne du terrain en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Trois jours après que la Corée du Nord a reconnu officiellement l’apparition du COVID-19 sur son territoire, le virus se propage à vitesse grande V. Le nombre cumulé de nouvelles personnes fiévreuses dans le royaume ermite a ainsi dépassé les 1,2 million hier, avec une augmentation de quelque 390 000 individus en un jour.A la suite de la mesure de confinement imposée à l’échelle nationale, les rues de Pyongyang sont désertes. Le régime de Kim Jong-un mobilise également tous ses efforts pour faire face à la flambée de l’épidémie. Il recommande même au peuple de recourir à la médecine traditionnelle ou même à la médecine douce, comme des décoctions de plantes comestibles. La KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, a souligné l’importance de boire souvent de l’eau et de se rincer la bouche avec de l’eau salée pour l’hygiène buccale.Au Sud, le professeur de la faculté de médecine de l’université nationale de Séoul Oh Myung-don a avancé, lors d’un séminaire tenu aujourd’hui, que le variant Omicron est apparu mi-avril au nord du 38e parallèle et que le nombre de morts liés au COVID-19 pourrait s’élever jusqu’à 34 000.Le gouvernement sud-coréen est prêt à fournir à son voisin une aide. Le ministère de la Réunification compte envoyer prochainement via le bureau de liaison intercoréen une lettre proposant une négociation en la matière. Il est difficile de prévoir si Pyongyang acceptera le coup de main de Séoul. Mais les experts prévoient une réponse positive car la période est cruciale pour la Corée du Nord. Elle est en peine saison du repiquage des plants de riz, qui nécessite une grande main d’œuvre. De plus, sa prolongation risque d’entraver la production des aliments.La discussion sur le soutien au Nord devrait s’accélérer une fois que le nouveau ministre sud-coréen de la Réunification Kwon Young-se sera entré en fonction.