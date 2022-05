Photo : KBS News

Le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) se sont entretenus ce matin, lors d’un petit-déjeuner. Choo Kyung-ho et Rhee Chang-yong ont d’une même voix constaté que l’économie sud-coréenne fait face à une situation alarmante en raison des facteurs extérieurs, notamment le prolongement de la crise ukrainienne et la hausse des taux d’intérêt américains.Les deux hommes ont en particulier exprimé leur préoccupation sur la pression inflationniste avant de conclure qu’ils devraient trouver une coordination politique et monétaire optimale.A l’issue de cette réunion, le patron de la BOK n’a pas exclu, devant les journalistes, la possibilité de procéder à une hausse de 0,5 point de son taux directeur selon l’évolution de la conjoncture économique et des prix.