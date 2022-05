Les exportations dépassent 50 milliards de dollars depuis 14 mois

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes du mois dernier ont établi un record pour un mois d’avril. Selon les données publiées par le Service des douanes, la Corée du Sud a exporté 57,8 milliards de wons, soit 12,9 % de plus qu’il y a un an. Le chiffre a franchi le seuil des 50 milliards de dollars pour le 14e mois de suite.Avec les importations ayant progressé de 18,6 % pour atteindre 60,3 milliards de dollars, la balance commerciale a affiché un déficit de 2,5 milliards de dollars. Quant au montant des exportations entre janvier et avril, le chiffre a atteint le niveau le plus élevé dans l’histoire avec 231,1 milliards de dollars.L’embellie des ventes à l’étranger a notamment été conduite par les semi-conducteurs qui ont dépassé 10 milliards de dollars pour le 12e mois consécutif. Les produits pétroliers ont connu une hausse depuis 14 mois, tandis que les électroménagères ont augmenté de 45,6 % en glissement annuel.A propos des achats hors frontières, le pétrole brut et les mémoires à semi-conducteurs ont enregistré respectivement une montée de 78,4 % et de 2,4 % sur un an.