Photo : YONHAP News

Séoul a essayé ce matin d’envoyer à Pyongyang un avis proposant sa coopération dans la lutte contre le COVID-19 via le bureau de liaison intercoréen. Mais ce dernier n’a pas encore affiché son intention de le réceptionner ou non.Ce document, signé au nom du nouveau ministre de la Réunification Kwon Young-se, est destiné à son homologue nord-coréen Kim Yong-chol. Le gouvernement sud-coréen y a indiqué être prêt à fournir des vaccins, des médicaments, des masques et des matériels de test de dépistage, et à apporter une collaboration technique, basée sur ses expériences.L’exécutif a ainsi proposé d’organiser une réunion intercoréenne afin de discuter des mesures du soutien en cas de réponse positive du Nord.