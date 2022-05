Park Jin en visioconférence avec Wang Yi

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre des Affaires étrangères Park Jin continue à s’entretenir avec ses homologues étrangers en visioconférence. Après le secrétaire d’Etat américain vendredi dernier, il a échangé cette fois avec le Chinois Wang Yi.Leur discussion est intervenue hier. Avec au menu : les relations entre leurs pays, le dossier sur la péninsule coréenne, ou encore les défis régionaux et internationaux.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a évoqué le fait que cette année, Séoul et Pékin célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, avant de souhaiter les développer désormais sur la base du respect mutuel et de la coopération. Et de proposer d’emblée de chercher ensemble leurs intérêts communs tout en ne portant pas atteinte à la vision et aux valeurs des deux pays. Selon Park, la liberté, la paix et la prospérité sont les maîtres-mots de la vision nationale de la diplomatie que l’administration de Yoon Suk-yeol espère mener durant son quinquennat.Le ministre a en outre souligné l’importance de la communication entre les autorités diplomatiques des deux nations. Pour cela, il a préconisé de multiplier les visites croisées de leurs hauts responsables, y compris leurs chefs d’Etat, et d’élargir la coopération non seulement économique et culturelle, mais également en matière de santé, de changement climatique et de lutte contre la pollution aux particules fines.Wang a partagé les mêmes souhaits, en rappelant que le pays du Matin clair et l’empire du Milieu sont des voisins éternels et des partenaires de coopération stratégique.Sur la situation dans la péninsule, les deux hommes ont échangé en particulier sur les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang et la propagation inquiétante du COVID-19 au nord du 38e parallèle. Le sud-Coréen a alors exhorté Pékin à jouer un rôle constructif pour dissuader le régime de Kim Jong-un de se livrer à des provocations supplémentaires. Les deux parties ont aussi affiché la nécessité d’accorder une aide humanitaire à la Corée du Nord en pleine épidémie de coronavirus.