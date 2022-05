Washington alerte les entreprises des TIC sur le recrutement des travailleurs nord-coréens

Photo : Getty Images Bank

Washington met en garde contre la Corée du Nord qui chercherait à faire travailler ses ressortissants à l’étranger en les faisant passer pour des sud-Coréens.Dans leur recommandation conjointe publiée hier, le département d'Etat américain, le département du Trésor et le FBI, ont expliqué que Pyongyang envoyait du personnel informatique en recourant à l’usurpation d’identité avec comme mission d’augmenter les bénéfices destinés à son développement de missiles nucléaires et balistiques.Le département d'Etat américain demande donc aux entreprises de rester vigilantes, rappelant que le régime de Kim Jong-un tente de contourner les sanctions prises à son encontre et que le recrutement des travailleurs nord-coréens risque d’être puni ou nuire à la réputation des firmes en raison de la violation des sanctions internationales.D’après le gouvernement américain, des milliers d'informaticiens nord-coréens dépêchés à l'étranger ou travaillant dans leur pays, sont mobilisés pour générer des revenus qui seront ensuite reversés au royaume ermite. En répondant aux demandes de main-d’œuvre en matière de développement de logiciels et d'applications mobiles, ils obtiennent des contrats de travail indépendants auprès des clients du monde entier, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l'Est.