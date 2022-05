Cannes 2022 : deux films sud-coréens en lice pour la Palme d'or

Photo : YONHAP News

Le 75e Festival de Cannes débute ce soir au Grand Théâtre Lumière à Cannes en France, avec la projection du film d'ouverture « Final Cut » du réalisateur français Michel Hazanavicius, qui a remporté cinq Oscars en 2012 avec « The Artist ».Pour rappel, le rendez-vous cinématographique le plus prestigieux au monde a dû être annulé ou reporté deux fois en raison de la pandémie de COVID-19, avant d’être lancé officiellement cette année pour la première fois depuis 2019.A l’édition 2022, au total 21 longs-métrages sont en compétition, dont deux productions sud-coréennes : « Decision to leave » de Park Chan-wook et « Les bonnes étoiles (Broker) » d'Hirokazu Kore-eda, réalisateur japonais.C'est la première fois depuis cinq ans que deux films « made in Korea » sont en lice pour la Palme d'Or la même année. Pour rappel, « Okja » de Bong Joon-ho et « Le Jour d’après » de Hong Sang-soo ont figuré sur la liste des œuvres en compétition en 2017.Tout d’abord, « Decision to leave » signé Park Chan-wook raconte l’histoire d’un enquêteur chargé d’élucider la mort d’un homme retrouvé dans la montagne, dont la femme inspire à la fois le soupçon et l’attirance. Pour rappel, Park a été récompensé à deux reprises à Cannes : en 2004 pour « Old Boy » remportant le Grand Prix, et cinq ans plus tard, pour « Thirst, ceci est mon sang », lauréat du Prix du Jury. Le réalisateur sud-coréen est ainsi bien de retour sur la croisette six ans après « Mademoiselle », son dernier film en compétition.De son côté, « Les bonnes étoiles (Broker) » réalisé par le grand cinéaste japonais, Hirokazu Kore-eda, présente l’histoire autour d’une boîte où une mère célibataire peut abandonner discrètement son nouveau-né. On y trouve de célèbres acteurs sud-coréens tels que Song Kang-ho, la star de « Parasite », Kang Dong-won qui a joué entre autres dans « Peninsula », Bae Doo-na parue dans « #Je Suis Là », ou encore Lee Ji-eun aussi connu sous le nom de « IU ». A noter que Kore-eda a déjà obtenu la Palme d’or en 2018 avec « Une affaire de famille ».« Decision to leave » et « Les bonnes étoiles (Broker) » seront projetés respectivement le 23 et le 26 mai en avant-première au Grand Théâtre Lumière.