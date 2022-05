42e anniversaire du mouvement démocratique de Gwangju du 18 mai

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, la Corée du Sud célèbre le 42e anniversaire du soulèvement de Gwangju du 18 mai 1980. La cérémonie commémorant ce mouvement démocratique s’est déroulée ce matin au Cimetière national du 18 mai situé à Gwangju, une grande ville dans le sud-ouest de la péninsule. Quelque 2 000 personnes y ont assisté dont des personnalités politiques, les représentants de chaque couche de la société et bien sûr les familles des victimes.Le président de la République a affirmé dans son discours que la nation n'oubliait pas ce mouvement qui a défendu la démocratie libérale par le sang. Selon Yoon Suk-yeol, l’esprit du 18 mai se base sur le rétablissement des valeurs universelles, et il constitue la pierre angulaire de la cohésion sociale. Il a poursuivi qu’hériter de cette âme était le début du chemin pour créer la prospérité du pays et des descendants sud-coréens, et qu’aucun citoyen ne devrait voir sa liberté et ses droits de l’Homme menacés.Le chef de l’Etat a également affiché son intention de soutenir le progrès économique de Gwangju et des deux provinces de Jeolla, notamment à travers le développement des secteurs des technologies de pointe.Depuis sa campagne électorale, Yoon avait souhaité faire inclure l’esprit du mouvement du 18 mai dans le préambule de la Constitution.L’événement du jour s’est clôturé sur une interprétation de la part de tous les participants du morceau emblématique du soulèvement démocratique, « Marching for our beloved ».Le président Yoon a fait le déplacement à Gwangju en KTX, le train à grande vitesse sud-coréen, avec certains députés de sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), une démarche sans précédent. A cette occasion, ils ont échangé leurs opinions sur les enjeux actuels.