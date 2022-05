L’équipe d’enquête sur les crimes financiers revoit le jour

Photo : KBS News

L’unité conjointe d’enquête sur les crimes financiers a été réinstaurée aujourd’hui au Bureau des procureurs du district sud de Séoul. Il s’agit de la première initiative du nouveau ministre de la Justice Han Dong-hoon, qui vient de prendre ses fonctions. Celui-ci avait promis sa réouverture en vue de mieux faire face aux délinquances du secteur qui risquent de porter atteinte à la vie des classes populaires.Cet organisme a ainsi été relancé deux ans et quatre mois après que l’ancienne garde des Sceaux Choo Mi-ae l’a supprimé dans le cadre de la réduction du pouvoir d’investigation directe du ministère public. Son objectif est toujours le même : lutter contre les fraudes sur les marchés financiers y compris la manipulation boursière.La structure nouvellement remaniée est composée de 48 membres dont sept procureurs et 12 employés des établissements intéressés tels que la Commission des services financiers (FSC), le Service de supervision financière (FSS) et le Service national des impôts (NTS). En dehors des crimes financiers, l’équipe se chargera également des enquêtes sur les affaires qui ont de grandes répercussions sur la société.Le Parquet a expliqué que l’unité était dotée à la fois des expériences des procureurs et de l’expertise des instituts spécialisés, et s’attend à endiguer les pratiques déloyales qui perturbent les marchés des capitaux.