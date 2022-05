Le KDI table sur une croissance économique à 2,8 % pour cette année

Photo : YONHAP News

L’Institut de développement de Corée (KDI) a revu ses prévisions de croissance du pays pour cette année de 3 à 2,8 %. Et ce chiffre devrait tomber jusqu’à 2,3 %, en 2023, en raison du ralentissement de l’augmentation des exportations.Le KDI a diagnostiqué le rétablissement de l’économie sud-coréenne grâce aux exportations en dépit de la prolifération du COVID-19 et des problèmes rencontrés dans le domaine des chaînes d’approvisionnement mondiales. Pourtant, l’organisme a expliqué la mise à jour de ses perspectives par deux facteurs : la consommation privée plus basse que prévue au premier trimestre de cette année, et la hausse des prix des matières premières et des taux d’intérêts. Selon le directeur chargé des prévisions de l’économie du KDI, Chung Kyu-cheol, son institut aurait également pris en compte la dégradation des facteurs extérieurs.Le KDI avance des prédictions encore plus sombres pour l’année prochaine. Il prévoit ainsi un taux de croissance économique de 2,3 %. Il ajoute même qu’en cas d’instabilité accrue de l’approvisionnement des matières premières et de chute de l’économie chinoise, la Corée du Sud pourrait connaître une contraction encore plus sévère.Quant à l’inflation, l’institut a misé sur un accroissement de 4,2 % pour cette année. Néanmoins, il reste optimiste pour 2023 prédisant un taux de 2,2 %, en raison d’une éventuelle stabilisation des prix du pétrole et des effets de base.Enfin, le KDI a recommandé d’augmenter progressivement le taux directeur et de mettre en place une politique financière visant à normaliser l’ampleur du déficit de la balance courante et de l’endettement public.