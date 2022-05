Le ministère de la Défense confirme le déplacement du bureau du JCS à Namtaeryeong

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a officialisé la relocalisation du siège de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) actuellement dans le quartier de Yongsan, sur le site du Commandement de la défense de la capitale à Namtaeryeong.Le ministre de la Défense, Lee Jong-sup, a dévoilé ce plan hier devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, affirmant qu’un nouveau bâtiment y sera construit. Selon lui, l’étude de faisabilité n’a pas encore été menée, mais le budget pour les travaux est estimé entre 200 et 300 milliards de wons, soit 149 et 224 millions d’euros. Pourtant, le député du Minjoo, Sul Hoon a affirmé qu’il fallait au moins une enveloppe de 500 milliards de wons, compte tenu du coût de la construction du QG du JCS il y a une dizaine d’années. Lee a répondu que le bunker à Namtaeryeong était déjà doté des installations de protection contre les ondes électromagnétiques pulsées (EMP).Quant à Shin Won-sik du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale, il a émis des doutes sur la communication entre le ministère de la Défense et le l'état-major interarmées en cas de séparation physique.D’après le rapport du gouvernement sur ce projet soumis à la commission parlementaire, les études préliminaires seront menées cette année pour achever les travaux en 2026.Le nouvel immeuble du JCS abritera six ou sept départements du ministère de la Défense qui ont été dispersés suite au récent déménagement du bureau présidentiel à Yongsan.