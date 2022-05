« The Roundup » : 460 000 entrées le jour de sa sortie, un record pour un film sud-coréen depuis le COVID-19

Photo : YONHAP News

« The Roundup », dans lequel l'acteur coréano-américain Ma Dong-seok interprète un policier, le protagoniste du film, a accueilli environ 467 000 spectateurs le premier jour de sa sortie sur les écrans pour se hisser à la tête du box-office. Il a d'ailleurs représenté 89 % des chiffres d'affaires cinématographiques journaliers.Ces données ont été comptabilisées par les réseaux informatiques du Kofic, l'équivalent sud-coréen du CNC français.Le long-métrage de Lee Sang-yong est ainsi devenu le premier film « made in Korea » à réaliser cet exploit depuis la pandémie de COVID-19. Le dernier détenteur du record est l’œuvre « Destruction finale » avec un peu plus de 450 000 entrées au premier jour de sa projection.« The Roundup », la suite de « The Outlaws » de 2017, est un film d'action sur la confrontation entre la brigade anti-criminalité et un réseau de criminels.