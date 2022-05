COVID-19 : annonce demain de la levée ou non de l’isolement des cas positifs

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, 28 130 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été répertoriés en Corée du Sud. Pour la première fois en 15 semaines, le chiffre est retombé sous le seuil de 30 000 pour un jeudi.Le nombre de patients admis en soins intensifs est lui aussi repassé en dessous de 300, à 274. Cela n’était jamais arrivé depuis le 13 février. L’épidémie n’est donc pas encore derrière nous, mais continue de reculer.Cependant, l’apparition des sous-variants d’Omicron inquiète aussi les autorités sanitaires. Dans ce contexte, celles-ci doivent annoncer demain les nouvelles règles à mettre en place. Il s’agira notamment de continuer de faire observer ou non la période d’isolement des personnes contaminées ou encore d’aller ou non vers une transition stable à la vie normale.A la veille de l’annonce, on a appris que le gouvernement aurait quasiment décidé de maintenir l’isolement de sept jours comme c’est le cas actuellement. L’exécutif étudie aussi la possibilité de permettre encore un certain temps les réunions en présentiel entre les résidents d’Ehpad et leurs visiteurs. Des rassemblements qui ont été autorisés initialement jusqu’à ce dimanche.