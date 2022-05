L’administration de Yoon Suk-yeol reprend l’expression « le système des 3 axes »

Photo : KBS News

La nouvelle administration sud-coréenne envisage de réutiliser l’expression désignant le plan national visant à renforcer son potentiel militaire face aux menaces balistique et nucléaire de la Corée du Nord.Il s’agit du système dit des trois axes, à savoir « kill chain » ou la capacité de frappe préventive, la défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD » et les représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen ou le « KMPR ».Un responsable du ministère de la Défense en a fait part aujourd’hui lors d’un échange avec des journalistes. Il a précisé que cette décision avait déjà pris effet hier et qu’elle serait désormais reflétée dans les dossiers officiels du gouvernement comme le livre blanc sur la défense.Pour rappel, le précédent gouvernement, celui de Moon Jae-in, qui avait prôné le rapprochement avec Pyongyang, a préféré ne pas employer l’expression en question afin de ne pas l’irriter. Il s’est contenté de faire état, dans son livre blanc sur la défense de 2020, d’un système de frappe stratégique et de celui de riposte aux armes de destruction massive.