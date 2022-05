Photo : YONHAP News

La délivrance du visa de court séjour (C-3) et du E-Visa reprendra à partir du 1er juin prochain. Ils avaient été suspendus depuis le 13 avril 2020 pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.Le visa de court séjour est accordé, d'une part, aux voyages d'affaires non rémunérés destinés, par exemple, à l'étude de marché, et d'autre part, aux visites touristique, familiale ou médicale,. La durée de ces déplacements ne doit pas dépasser 90 jours.En raison de la crise sanitaire, ce document n'a été donné depuis qu'aux déplacements pour motifs impérieux tels que des missions diplomatiques ou des investissements. Mais à partir du mois prochain, il peut être demandé par les voyageurs venus des pays du niveau 1 pour toute autre raison, dont le tourisme.En plus, le visa électronique sera à nouveau délivré pour accueillir des ressources humaines qualifiées, des patients de nationalité étrangère, ou des groupes de touristes.Par ailleurs, le visa à entrées multiples sera lui aussi valable. Il peut être donc utilisé sans démarches supplémentaires, s'il a été obtenu avant le 5 avril 2020 et qu'il n'a pas expiré.Les ressortissants qui viennent des pays du niveau 2, autrement dit, ceux classés à risque, pourront demander une autorisation d’entrée sur le territoire seulement pour des motifs impérieux. Notez toutefois qu’aucune nation ne fait partie de cette catégorie.Le ministère de la Justice a souligné que la reprise du visa de court séjour et du E-Visa contribuerait à la création d'emplois et à l'accueil des ressources humaines de qualité. Il a cependant ajouté que le gouvernement réagira de manière prompte à l'évolution des cas positifs importés.