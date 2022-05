NIS : Pyongyang finit de préparer son nouvel essai nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a achevé la préparation de son septième essai nucléaire et guette désormais le moment propice pour l’effectuer. C’est le député Ha Tae-keung du Parti du pouvoir du peuple (PPP) qui a relayé cette information fournie aujourd’hui par le Service national du renseignement (NIS). Il est membre de la commission du renseignement de l’Assemblée nationale.Selon l’élu de la formation au pouvoir, les services secrets sud-coréens ont également affirmé que des signes de tir de missile du Nord avant, durant ou après le voyage de Joe Biden à Séoul étaient observés.L’un de ses collègues de la même commission, Kim Byung-ki du Minjoo, la principale force de l’opposition, a lui aussi annoncé avoir entendu dire que le pays communiste pourra dorénavant procéder à une nouvelle expérience atomique à tout moment.A propos de la propagation de l’épidémie de coronavirus au nord du 38e parallèle, Ha a expliqué que le COVID-19 aurait commencé à y circuler fin avril. De son côté, Kim a ajouté que sa propagation aurait débuté après le défilé militaire organisé le mois dernier à Pyongyang et que la vague épidémique pourrait atteindre son pic fin mai ou début juin.Toujours selon les deux parlementaires, le NIS a estimé que la pandémie ne risquait pas de susciter l’instabilité du régime communiste et que celui-ci semblait avoir changé sa position à l’égard des vaccins anti-COVID. Un signe: le Rodong Sinmun, l’organe officiel du Parti des travailleurs, a commencé ce mardi à faire état de leur efficacité.Cela dit, le Nord préfère recevoir l’assistance en premier lieu de son protecteur chinois, puis des organisations internationales. Son voisin du Sud et les Etats-Unis figurent en bas de la liste.