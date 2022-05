L’explosion dans une raffinerie de pétrole de S-Oil fait un mort et neuf blessés

Photo : YONHAP News

Une explosion s’est produite hier soir vers 20h50 dans une grande usine de raffinerie de pétrole de l'entreprise S-Oil, située à Ulsan dans la province du Gyeongsang du Nord. Cet accident a fait un mort et neuf blessés.Les autorités de lutte contre l’incendie ont mobilisé tous les moyens matériels et personnels des casernes de sapeurs-pompiers à proximité des lieux, tout en déclenchant l’alerte au niveau 2. Mais les soldats du feu n’ont toujours pas réussi à éteindre le brasier cet après-midi. Selon elles, la forte chaleur et le gaz toxique émis suite à la combustion des matières inflammables ne permettent pas d’atténuer l’incendie rapidement.Bilan de ce drame. Un employé d’un sous-traitant de S-Oil a été retrouvé inanimé sur place. Et neuf travailleurs ont été blessés, dont quatre personnes souffrant de graves brûlures.Le souffle de l’explosion a tellement été puissant que même les logements situés à une dizaine de kilomètres ont ressenti des tremblements. De plus, des colonnes de flammes se sont élevées sur plusieurs dizaines de mètres.Selon les autorités anti-incendie et la police, le dysfonctionnement d’une soupape aurait provoqué la fuite d’un additif pour essence, et corollairement l’explosion. L’accident a eu lieu sur un site où le raffineur produit quotidiennement 9 200 barils de ce produit. Après les travaux d’entretien, une mise en marche à titre d’essai a été lancée mercredi.Le PDG de S-Oil, Hussain A. Al-Qahtani, a présenté ses excuses auprès de la population sud-coréenne, et a promis d’assurer pleinement le suivi de cet accident.Par ailleurs, le patron du raffineur a déclaré l’arrêt de l’usine accidentée jusqu’à ce que l’enquête détermine la cause exacte de l’explosion et que sa société mette en place les mesures nécessaires pour qu’un tel accident ne se reproduise jamais. Et d’ajouter que S-Oil mobilisera ses réserves afin d’assurer l’approvisionnement en produits pétroliers pour la demande intérieure en Corée du Sud.