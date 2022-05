Le premier sommet Yoon-Biden débute à Séoul

Photo : YONHAP News

Le premier sommet entre le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden a débuté vers 13h32 au nouveau siège de la présidence à Yongsan, à Séoul.Les discussions doivent se dérouler en trois parties. La première réunira un nombre restreint de responsables. La suivante sera limitée aux deux dirigeants et à leurs interprètes. Et enfin la dernière sera une rencontre élargie.Les principaux sujets à aborder durant les 90 minutes sont la défense et la sécurité économique. Ensemble ils vont échanger leurs idées sur la réponse à donner face aux provocations nucléaire et balistique répétées de la Corée du Nord ainsi que sur l’élargissement de leur alliance. Hier, en débarquant au pays du Matin clair, Biden s’était tout de suite dirigé vers une usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics. Et après avoir visité le vaste complexe avec Yoon, guidés par son vice-président Lee Jae-yong, les deux hommes avaient déjà affirmé l’importance sur l'approfondissement de la coopération dans le domaine des semi-conducteurs et des chaînes d'approvisionnement.A l’issue du sommet, les présidents Yoon et Biden doivent organiser une conférence de presse. Et leur journée s’achèvera par un dîner de bienvenue organisé au Musée national. Y sont invitées des personnalités clés de leur administration respective. Les patrons des dix premiers grands groupes sud-coréens y seront également présents.