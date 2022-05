1er sommet Yoon-Biden : la Corée du Nord, la sécurité économique et le COVID-19 dominent les discussions

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden, qui est arrivé hier en Corée du Sud, ont tenu cet après-midi leur premier sommet bilatéral au nouveau siège de la présidence sud-coréenne à Yongsan, à Séoul. A l’issue de leurs discussions, une conférence de presse conjointe a été donnée.Devant les journalistes, le chef de l’Etat sud-coréen a tout d’abord souhaité la bienvenue au leader américain. Tout en affirmant que cet entretien leur a permis de consolider l’amitié et la confiance entre les deux nations, il a déclaré que les deux côtés ont discuté en détail des mesures à prendre afin de développer l’alliance Séoul-Washington au rang stratégique global.Concernant le dossier nord-coréen, Yoon a affirmé que les deux leaders ont revérifié leur objectif commun : la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. Avant d’ajouter que si le pays communiste l’entame réellement, avec la coopération de la communauté internationale, le Sud préparerait un projet audacieux pour améliorer l’économie nord-coréenne ainsi que la vie des nord-Coréens.A propos de l’aide liée au COVID-19, le chef de l'Etat sud-coréen a déclaré qu’indifféremment aux sujets politique et militaire, il est prêt à tendre la main à Pyongyang au niveau humanitaire. Et il a profité de cette occasion pour interpeller le régime de Kim Jong-un a répondre positivement à ce genre de proposition. Il n’a pas manqué non plus de rappeler que nous vivons dans une époque où l’économie est la sécurité et vice-versa. D’où la volonté de Séoul d’adhérer à l'Indo-Pacific Economic Framework ou Cadre économique de l’Indopacifique (IPEF), initié par Washington.Tout en exprimant sa joie de revenir en Corée du Sud, le numéro un des Etats-Unis a pour sa part remercié son nouvel homologue sud-coréen pour l’avoir accueilli chaleureusement en son début de mandat. Pour lui, l’alliance Washington-Séoul est très importante afin de dissuader la menace nord-coréenne. Au journaliste qui s'interrogeait si les USA allaient fournir des vaccins à la Corée du Nord, Biden a fait savoir qu’ils avaient fait cette proposition non seulement à Pyongyang mais aussi à Pékin. Washington est donc prêt à venir en aide, d’après lui, mais le royaume ermite n’a pour le moment pas donné de réponse à ce sujet. Quant à la question sur la possibilité d’une rencontre avec Kim Jong-un, il a répondu que tout dépendait de la sincérité du jeune dirigeant.En attendant, afin de faire face aux menaces nucléaire et balistique croissantes de la Corée du Nord, les deux alliés ont convenu d’entamer des discussions sur l’élargissement des exercices militaires conjoints.Sur les relations Séoul-Tokyo, détériorées rappelons-le en raison du révisionnisme au Japon, le président américain a déclaré qu’il reviendra là-dessus une fois arrivé dans l’archipel, car pour son pays, les relations trilatérales sont très importantes.Ce n’est pas tout. La Corée du Sud et les Etats-Unis ont décidé de travailler main dans la main pour mettre fin rapidement à la guerre russo-ukrainienne et pour éradiquer la pandémie. Dans ce contexte, le bureau de coordination du Global Health Security Agenda sera ouvert dans la capitale sud-coréenne.Et la première destination du président Biden en Corée du Sud, une usine de semi-conducteurs, l’avait déjà témoignée, les deux parties vont renforcer leur coopération dans le domaine des technologies avancées et vertes au niveau gouvernemental tout comme privé.Enfin, le locataire de la Maison blanche a invité son interlocuteur à se rendre à Washington.Le premier sommet Yoon-Biden qui avait débuté à 13h32 s’est déroulée en trois parties. La première a été réservée à un nombre restreint de responsables, 3 plus 3. La suivante, quant à elle, a été limitée aux deux dirigeants et à leurs interprètes. Et la dernière a été une réunion plus élargie, 12 plus 12. A l’origine, tout devait s’achever en 90 minutes, mais la première nécessitant à elle seule plus de 70 minutes, la conférence de presse des deux dirigeants n’a pu commencer qu’après 16h.Le locataire de la Maison blanche est arrivé, vendredi en fin d’après-midi, au pays du Matin clair. De la base militaire américaine d’Osan où il a atterri, il s’est tout de suite donc dirigé vers l’usine de semi-conducteurs de Samsung Electronics à Pyeongtaek où il a été accueilli par son vice-président Lee Jae-yong. Son homologue sud-coréen était également sur place. Et aujourd’hui avant de le retrouver pour leur premier sommet bilatéral donc, Joe Biden s’était rendu au cimetière national de Dongjak où reposent les morts pour la patrie.Ce soir, un dîner de bienvenue est organisé en son honneur au Musée national. Y sont invitées des personnalités clés des deux administrations. Les patrons des dix premiers grands groupes sud-coréens y seront également présents.Avant de s’envoler demain pour le Japon, Joe Biden retrouvera une dernière fois Yoon Suk-yeol au Centre coréen des opérations aériennes et spatiales (KAOC) situé sur la base aérienne d'Osan. Cette visite conjointe intervient au moment où les deux alliés ont décidé de renforcer la coordination en termes de sécurité dans un contexte où le régime de Kim Jong-un multiplie ses menaces balistique et nucléaire.