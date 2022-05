COVID-19 : la Corée du Nord a enregistré plus de 160 000 nouveaux cas de fièvre

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, 167 650 nouveaux cas de fièvre ont été identifiés en Corée du Nord, soit un recul de 18 440 par rapport à la veille.D’après l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, son agence de presse officielle, un décès supplémentaire a été déploré, ce qui porte le nombre cumulé de victimes liées au COVID-19 à 68. Le taux de létalité serait ainsi de 0,002 % dans le pays communiste.Toujours selon le média nord-coréen, depuis fin avril un peu plus de 2,8 millions de personnes fiévreuses ont été recensées jusqu’à 18h hier et environ 83 % d’entre elles auraient été guéries.Pyongyang tiendrait ainsi à affirmer qu’il est en train de gérer de manière stable les malades.En effet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait porté un masque le 12 mai dernier où le premier cas de la pandémie a été signalé, mais depuis, il n’en porte plus dans les lieux publics.