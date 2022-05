COVID-19 : simplification du contrôle d’entrée en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La pandémie de COVID-19 se stabilise, et la demande des voyages à l’étranger repart à la hausse. Dans ce contexte, le gouvernement a simplifié la procédure du contrôle d’entrée des visiteurs en Corée du Sud.Désormais, ils peuvent présenter le résultat négatif d'un test antigénique à la place de celui d’un PCR. Et à compter du 1er juin, les personnes venant de l’étranger doivent subir seulement un test PCR, moins de trois jours après leur arrivée. Elles n’ont plus besoin de réaliser obligatoirement un autre test antigénique après six ou sept jours.En revanche, la quarantaine obligatoire de sept jours pour les individus infectés a été prolongée de quatre semaines jusqu’au 20 juin. Les autorités sanitaires prendront la décision après avoir surveillé davantage la situation épidémique.Par ailleurs, la visite en face à face dans les Ehpad restera autorisée encore un certain temps. Elle a été rendue exceptionnellement possible en mai, mois de la famille au pays du Matin clair où on a notamment célébré la Journée des parents le 8 mai. Les résidents qui ne sont pas vaccinés en raison de problèmes de santé peuvent également recevoir leurs proches.Selon le dernier bilan, la Corée du Sud a dénombré 9 975 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures. Le chiffre est descendu sous la barre des 10 000 pour la première fois depuis 118 jours, le 25 janvier dernier. Il a régressé de plus de 3 000 sur une semaine, et de 10 000 par rapport à il y a 15 jours.Le nombre de malades en état critique reste en dessous de 300 depuis cinq jours avec 225. Le nombre de morts a augmenté de 22 avec un taux de létalité de 0,13 %.