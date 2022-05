Variole du singe : le système de diagnostic est déjà mis en place en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Face à la propagation récente de la variole du singe en Europe et aux Etats-Unis, les autorités sanitaires sud-coréennes ont affirmé avoir mis en place un système de détection pour parer à une éventuelle apparition de ce virus sur le territoire.L’Agence pour le contrôle et de la prévention des maladies (KDCA) a expliqué, hier, qu’elle avait déjà achevé le développement et l’évaluation de réactifs et de tests de dépistage de monkeypox en 2016.La KDCA a ajouté qu’aucun cas n’a encore été identifié dans le pays, mais il n’est pas à exclure la possibilité de la présence de ce virus en raison de l’augmentation des voyages à l’étranger et de la période d’incubation relativement long de la maladie.D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le taux de létalité de l’orthopoxvirose simienne se situerait actuellement entre 3 et 6 %.