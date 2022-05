L’animateur Song Hae fait son entrée dans le livre Guinness des records

Photo : YONHAP News

Song Hae vient de faire son entrée dans le livre Guinness des records comme le présentateur de télé-crochet en activité le plus vieux au monde. Agé de 95 ans, il anime tous les dimanches « Le concours national de chant » sur la chaîne KBS1TV.Selon la KBS, l’entrée de Song dans cet ouvrage de référence a été confirmée fin avril, mais l'annonce officielle a été retardée en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. Le sud-Coréen nonagénaire a attribué cette reconnaissance aux téléspectateurs qui ont apprécié pendant longtemps son émission dominicale.Né en 1927, Song Hae a fait ses débuts en 1955 avec la troupe de théâtre Changgong avant de se lancer dans le milieu du showbiz. C’est en 1988 qu’il a été désigné comme l’animateur du « Concours national de chant », dont la première diffusion remonte à novembre 1980. Depuis, il s’est produit non seulement dans les quatre coins du pays du Matin clair mais aussi à l’autre bout du monde, par exemple, au Paraguay et même à Pyongyang. Sa vie a été retracée dans des livre, film et comédie musicale. Et il a aussi un musée à Daegu, sa ville d’accueil lorsqu’il a fui le Nord pendant la guerre de Corée.Le doyen souhaite pourtant quitter le poste qu’il occupe depuis plus de trois décennies en raison d'une récente dégradation de sa santé. Il a ainsi fait savoir à l'équipe de production que son état physique ne lui permettrait pas de parcourir de longues distances pour un tournage local prévu au début du mois prochain. Les discussions sont actuellement en cours pour déterminer son sort.