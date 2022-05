Time : Yoon Suk-yeol et Hwang Dong-hyuk parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol figure parmi les « 100 personnalités les plus influentes du monde » de l’année du Time Magazine. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le bureau présidentiel. L’hebdomadaire américain va publier des articles sur la nouvelle liste prestigieuse les 6 et 13 juin prochains.Dans un article publié à l'avance sur son site web, Time a précisé que le chef de l’Etat sud-coréen, ancien procureur avec peu d'expérience diplomatique, était déterminé à relever le défi sur fond de tension croissante dans la péninsule coréenne alors que le régime de Kim Jong-un s’apprête à reprendre son essai nucléaire.Parmi d’autres dirigeants sélectionnés dans la catégorie des leaders, on peut citer entre autres la Première ministre de la Barbade Mia Mottley, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le dirigeant chinois Xi Jinping, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le numéro un américain Joe Biden ou encore le leader russe Vladimir Poutine.Depuis 2004, Time présente chaque année les « 100 personnalités les plus influentes au monde » en six catégories : icônes, pionniers, titans, artistes, leaders et innovateurs. Parmi les anciens chefs d’Etat sud-coréens, Moon Jae-in et Park Geun-hye ont été choisis dans la division des leaders, respectivement en 2018 et 2013.De son côté, Hwang Dong-hyuk, le réalisateur de la série à succès de Netflix « Squid Game », a été retenu dans la catégorie des titans. Selon le magazine, il doit son succès à sa capacité à éclairer les émotions des personnages et pour avoir parfaitement restitué la vie de façon plausible.