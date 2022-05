Congrès mondial du gaz : le président sud-coréen souligne l'importance de la sécurité énergétique

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a mis en avant l’importance de la sécurité énergétique lors de la cérémonie d’inauguration du 28e Congrès mondial du gaz (CMZ), qui a débuté aujourd’hui à Daegu en Corée du Sud.Organisé tous les trois ans par l’Union Internationale du Gaz (UIG), il s’agit d’un des plus grands rendez-vous dans le domaine de l’énergie. Notons aussi que c’est le premier événement international privé auquel le nouveau chef de l’Etat a assisté depuis son entrée en fonction. Dans son discours, il a accentué sur l’importance de diversifier les sources d'importation pour la sécurité énergétique dans un contexte où l’approvisionnement en matières premières devient de plus en plus instable. Il a également encouragé les entreprises privées à investir davantage dans le développement des ressources à l'étranger.Yoon s’est engagé à opter pour une combinaison d'énergie nucléaire, renouvelable et de gaz naturel alors que son prédécesseur Moon Jae-in avait promis la sortie du nucléaire pour atteindre la neutralité carbone. Il a également annoncé son intention d’établir une chaîne d'approvisionnement stable en hydrogène.Le dirigeant sud-coréen a enfin garanti d’élargir les investissements dans le développement des technologies destinées à réduire les émissions de CO2 et de participer aux efforts déployés par la communauté internationale en vue d’atteindre la neutralité carbone. Le gouvernement va publier une politique énergétique tenant compte des différents avis des entreprises et des experts du secteur de l'énergie.