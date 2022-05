JCS : Pyongyang a achevé les préparatifs de ses nouveaux essais balistique et nucléaire

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) estime que la Corée du Nord a achevé les préparatifs en vue d’un tir de missile et d’un essai nucléaire. Une annonce faite aujourd’hui par son porte-parole.Lors d’un point de presse, le colonel Kim Jun-rak a également affirmé que Séoul et Washington scrutaient et surveillaient de près, en étroite coopération, les mouvements concernés. Et d’ajouter que l’armée sud-coréenne est sur le qui-vive.Il avait été évoqué auparavant la possibilité pour le régime de Kim Jong-un de se livrer à une provocation stratégique visant en particulier les Etats-Unis durant la tournée de leur président Joe Biden en Corée du Sud et au Japon.CNN avait rapporté il y a une semaine que le pays communiste semblait préparer le tir d’essai d’un nouvel engin qui pourrait être un missile balistique intercontinental (ICBM) avant 48 à 96 heures. La télévision américaine a alors cité un responsable du renseignement national des Etats-Unis.Cela dit, contrairement à ce qui était prévu, Pyongyang n’a pas procédé au tir d’essai balistique ni à l’expérience atomique jusqu’à ce matin. Il n’a pas commenté non plus la déclaration conjointe adoptée par les dirigeants sud-coréen et américain.Dans ce contexte, le chef de la Maison blanche doit boucler cet après-midi son déplacement au Japon. Et en Corée du Nord, le deuil national en hommage au maréchal Hyon Chol-hae, considéré comme mentor de Kim Jong-un, s’est terminé et la situation épidémique s’apaise peu à peu. Le royaume ermite pourrait maintenant reprendre sa routine de provocations, de l’avis de certains experts.A ce propos, Victor Cha, directeur adjoint du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain, a prévu hier que le Nord ourdirait de nouvelles bravades ce week-end à l’occasion du Memorial Day aux Etats-Unis, célébré le dernier lundi du mois de mai.