Quad : les pays membres convenus de coopérer pour la dénucléarisation complète de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les pays membres du Quad ou Dialogue quadrilatéral pour la sécurité se sont mis d’accord afin de travailler main dans la main pour la dénucléarisation complète de la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Premier ministre japonais lors d’une conférence de presse tenue à la sortie du sommet qui a réuni à Tokyo les leaders des Etats-Unis, de l’Australie, de l’Inde et du Japon.D’après Fumio Kishida, les quatre nations ont échangé leurs idées sur Pyongyang qui a tiré plusieurs missiles balistiques même au cours de ce mois-ci et qui reste très actif dans ses activités nucléaires et balistiques. Ses leaders ont alors convenu de coopérer pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Le dirigeant nippon a également fait savoir que, lors de cet entretien, des discussions sur la crise sanitaire due au COVID-19 dans le pays communiste se sont également déroulées.Ce n’est pas tout. Les participants ont également reconnu qu’il était nécessaire de résoudre immédiatement le dossier des civils japonais enlevés par des agents nord-coréens dans les années 70 et 80.