JCS : Pyongyang lance trois missiles balistiques vers l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, tôt ce matin, trois missiles balistiques non identifiés en direction de l’Est. C’est ce qu’a fait savoir l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont commencé à analyser leur nature, leur portée tout comme leur distance parcourue.Le lancement de ces nouveaux projectiles, susceptibles d’être des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), intervient quatre jours après le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden. Leur premier entretien bilatéral s'était tenu samedi à Séoul. Et il s’agit de la 17e démonstration militaire du pays communiste depuis le début de l’année.Le dernier test, rappelons-le, avait eu lieu le 12 mai dernier. Ce jour-là, le royaume ermite avait tiré trois missiles balistiques à courte portée, présumés être des lance-roquettes multiples géants. Il s’agit de l’une des armes phares, visant à frapper le sud de la péninsule.