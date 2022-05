Des avions militaires chinois et russes pénètrent dans la KADIZ

Photo : YONHAP News

Plusieurs avions militaires chinois et russes sont entrés mardi dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ).Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), deux bombardiers chinois « H-6 » l’ont pénétré hier à 8h du matin, depuis une zone située à 126 km au nord-ouest d'Ieodo, un rocher submergé au sud de l’île de Jeju, avant de la quitter une vingtaine de minutes plus tard. Ensuite, ils se sont déplacés en mer de l’Est, et ont fait une nouvelle incursion à 9h30.Une demi-heure plus tard, les aéronefs chinois ont rejoint deux bombardiers (TU-95) et deux avions de combat russes au nord de la mer de l’Est, avant d’entrer ensemble dans la KADIZ. Ils en sont sortis à l’est des îlots Dokdo à 10h15.A 15h40, quatre avions militaires chinois et deux russes ont été de nouveau identifiés à l’extérieur de la KADIZ, à 267 km au sud-est d’Ieodo.Le JCS a déclaré qu’aucun de ces appareils n’avait violé l'espace aérien de la Corée du Sud, et que même avant leur intrusion, des avions de chasses de l’armée du pays du Matin clair ont été déployés pour répondre aux éventuelles situations accidentelles.La Chine a annoncé que ces incursions faisaient partie d’un entraînement militaire ordinaire. La Russie, de son côté, a indiqué avoir mené une patrouille avec l'empire du Milieu, et que leurs avions ont suivi rigoureusement les droits internationaux sans avoir envahi l'espace aérien des autres pays.Le gouvernement sud-coréen a exprimé, par voie diplomatique, son regret quant à cette démarche de Pékin et de Moscou, et a appelé à éviter de la reproduire.