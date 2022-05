Tirs de missiles nord-coréens : Séoul dénonce la nouvelle provocation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, tôt ce matin, trois missiles balistiques depuis Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est qui sépare les deux Corées et le Japon.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces tirs se sont déroulés successivement vers 6h, 6h37 et 6h42. Le premier projectile est présumé être un missile balistique intercontinental (ICBM). Il a parcouru 360 km et a atteint une altitude de 540 km. Le deuxième a disparu à une altitude de 20 km. Quant au dernier, un missile balistique à courte portée, il a volé sur environ 760 km avec une altitude maximale de 60 km.A Séoul, le Conseil de sécurité nationale (NSC) a été convoqué d’urgence. La réunion a débuté à 7h30 sous la présidence du chef de l’Etat et a duré environ une heure. Yoon Suk-yeol est arrivé à Yongsan, vingt minutes plus tôt pour la mener. C’est une première depuis sa prise de fonction le 10 mai dernier.Le numéro un sud-coréen a condamné le nouveau test balistique en le qualifiant de provocation importante. Il a ordonné notamment à mettre en œuvre des dispositifs effectifs comme l’application de la dissuasion élargie, le renforcement de la posture de défense combinée entre Séoul et Washington comme les leaders des deux nations étaient convenus lors de leur premier sommet bilatéral tenu samedi dernier à Yongsan.Le gouvernement sud-coréen a dénoncé dans un communiqué que le tir de missiles de Pyongyang violait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et menaçait la paix dans la péninsule coréenne tout comme dans la communauté internationale.Et peu après les lancements du royaume ermite, à 10h20, les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont tiré deux missiles sol-sol, Hyunmoo-II et ATACMS, en direction de la mer de l’Est pour répondre à la bravade.Le chef du JCS, Won In-choul, et le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, ont partagé la situation via visioconférence, et ont confirmé la volonté des deux alliés de renforcer leur défense conjointe.Notons que le lancement de ces nouveaux projectiles intervient au lendemain de la tournée en Asie du Nord-est du président américain Joe Biden. Et il s’agit de la 17e démonstration militaire du régime de Kim Jong-un depuis le début de l’année.