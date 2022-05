Tirs de missiles de Pyongyang : les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine échangent par téléphone

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et son homologue américain Antony Blinken se sont entretenus ce matin par téléphone à la suite du lancement de missiles balistiques de Pyongyang.Les deux hommes ont dénoncé que sa série de tests de missiles représente une menace importante pour la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde, indiquant que cette provocation ne fait que renforcer la posture de défense conjointe entre Séoul et Washington et l’isolement de la Corée du Nord. Ils ont regretté que le régime nord-coréen continue à développer ses missiles et ses armes nucléaires alors que ses habitants souffrent de la pandémie de COVID-19.Les chefs de la diplomatie ont décidé de coopérer pour l’adoption rapide d’une nouvelle sanction contre le royaume ermite au Conseil de sécurité des Nations unies. Les Etats-Unis ont remis le mois dernier une résolution consistant notamment à réduire de moitié les exportations de pétrole envers le Nord, à savoir à 2 millions de barils par an.Par ailleurs, le nouveau négociateur nucléaire sud-coréen Kim Gunn a téléphoné avec son homologue américain Sung Kim, puis avec Takehiro Funakoshi, directeur général du bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère japonais des Affaires étrangères, afin de discuter de la réponse conjointe face aux tirs nord-coréens.