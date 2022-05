Yoon Suk-yeol choisit des femmes à la tête des ministères de l’Education et de la Santé

Photo : YONHAP News

Le président de la République a choisi aujourd’hui Park Soon-ae et Kim Seung-hee, toutes deux des femmes, à la tête du ministère de l’Education et de celui de la Santé et du Bien-être social. Ces deux fauteuils étaient vacants après que les candidats précédemment désignés se soient retirés suite aux révélations de plusieurs soupçons de manquement à l’éthique pesant sur eux.Professeure à l’université nationale de Séoul (UNS), Park est considérée comme une fine connaisseuse de l’administration publique et Kim comme une experte de la santé. Elles devront être auditionnées par le Parlement avant d'entrer officiellement en fonction.Autre nomination du jour. Elle concerne cette fois l’Administration de la sécurité des aliments et des médicaments (MFDS). Oh Yu-kyoung, doyenne de la faculté de pharmacie de l'UNS, la dirigera. En effet, elle n’a pas besoin de passer son grand oral devant l’Assemblée nationale.Avant même son investiture le 10 mai, Yoon Suk-yeol a commencé à procéder à une vague de désignations pour composer son premier gouvernement. Mais il avait sélectionné des hommes pour la majorité des postes. De quoi amener beaucoup à lui demander de nommer dorénavant des femmes. Certains d’entre eux sont allés jusqu’à évoquer le risque de conflit entre les genres. Le chef de l’Etat semble cette fois avoir accepté une telle requête.Si les deux nouvelles candidates sont nommées après leur audition de confirmation au Parlement, 5 sur les 18 ministres seront de la gent féminine. La parité est encore loin d’être parfaite.