Séoul-Washington-Tokyo : les trois négociateurs nucléaires se retrouveront le 3 juin à Séoul

Photo : YONHAP News

Le nouveau négociateur nucléaire sud-coréen Kim Gunn tiendra sa première réunion en présentiel avec deux de ses homologues, l’Américain Sung Kim et le Japonais Takehiro Funakoshi, le 3 juin prochain à Séoul.Ce rendez-vous est programmé dans un contexte où la Corée du Nord a récemment procédé à plusieurs tirs de missiles et qu’elle serait sur le point de relancer un nouvel essai atomique. Il intervient aussi quatre mois après le dernier rassemblement en chair et os entre le prédécesseur de Kim et les deux autres responsables à Hawaï.Lors de la prochaine entrevue, les trois parties devraient évaluer la situation dans la péninsule coréenne et discuter des mesures à prendre dans l’avenir.D’ailleurs, Victor Cha, vice-président du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank américain, a évoqué, dans un texte publié hier, la possibilité pour Pyongyang d'effectuer un nouvel essai nucléaire la semaine prochaine où les Etats-Unis fêteront le Memorial Day, le jour commémoratif en hommage aux soldats morts pour la patrie, célébré chaque année le dernier lundi du mois de mai.Selon Cha, le régime nord-coréen prend plaisir à procéder à une provocation armée lors de l’un des plus importants jours fériés des USA. Il a ainsi joué les trouble-fêtes à 21 reprises depuis 1984.