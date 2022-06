COVID-19 : moins de 100 000 cas de fièvre depuis quatre jours en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a avancé que sa situation sanitaire se serait stabilisée. Son agence de presse officielle, la KCNA, a rapporté aujourd’hui que son pays a enregistré 82 160 nouveaux cas de fièvre et 93 830 personnes guéries entre mercredi et hier. Cependant, elle n’a pas mentionné le nombre de morts.Ainsi, le bilan quotidien de contaminations reste sous le seuil des 100 000 depuis quatre jours. Et il porte à 3,91 millions le nombre cumulé de patients « fiévreux », dont 3,76 millions de personnes guéries.Pour rappel, Pyongyang a reconnu officiellement ses premiers cas de COVID-19 le 12 mai dernier en annonçant d’emblée quelque 18 000 « personnes fiévreuses ». Le nombre journalier a grimpé à plus de 174 000 cas supplémentaires dès le lendemain et il a atteint un pic de quasiment 393 000 le surlendemain.Ensuite, le chiffre s’est stabilisé dans une fourchette de 200 000 à 300 000 du 16 au 20 mai avant de tomber en-dessous des 100 000 le 27 mai. Depuis, il continue à osciller aux alentours de ce seuil.Toutefois, ces statistiques seraient sujettes à caution. D’une part, le nombre de décès reste fixé à 70 depuis le 30 mai, soit un niveau trop faible par rapport au nombre d’individus présentant des symptômes. D’autre part, le service de renseignement sud-coréen estime que le régime de Kim Jong-un a publié ses données essentiellement dans le but de rassurer sa population.Le ministère sud-coréen de la Réunification s’est montré aussi prudent sur cette question. Lors d’un briefing régulier ce matin, son porte-parole adjoint Cha Duck-chul a déclaré qu’il serait difficile d’évaluer correctement la situation au nord du 38e parallèle étant donné que les autorités nord-coréennes n’ont pas précisé les critères exacts de leurs statistiques. Et d’ajouter que Séoul suit de près l’évolution des chantiers de construction de 10 000 logements dans le quartier de Hwaseong dans la capitale nord-coréenne que le royaume ermite prétendait mener à bien malgré la crise du COVID-19.Par ailleurs, l’officiel a fait allusion à des informations contredisant l’allégation de Pyongyang. En effet, Mike Ryan, responsable des situations d'urgence à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a supposé que la propagation du virus s’aggrave en Corée du Nord. Quant à Radio Free Asia (RFA), elle a rapporté, en citant une source interne nord-coréenne, que le royaume ermite a fait vacciner les soldats mobilisés sur le chantier de Hwaseong avec le sérum anti-COVID importé de Chine le 18 mai dernier.