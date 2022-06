Corée du Nord : convocation d’une nouvelle réunion plénière du parti au pouvoir

Photo : KBS News

En Corée du Nord, le Parti des travailleurs, au pouvoir, a convoqué hier une nouvelle réunion plénière élargie de son comité central, selon ses médias officiels. Kim Jong-un, les membres du Bureau politique du comité et leurs suppléants y étaient présents.Cette assemblée est scrutée de près, puisque le pays communiste y discute des principaux programmes du parti et de l’Etat et prend des décisions importantes. Habituellement, elle dure plusieurs jours.Cette fois, l’attention se porte sur les résultats des discussions non seulement sur la politique économique et les mesures de lutte contre le coronavirus, mais aussi sur la préparation d’un nouvel essai nucléaire.Le numéro un nord-coréen n’avait pas pris part à la conférence du Politburo du parti, qui s’était tenue mardi. Une chose inédite. A Séoul, certains observateurs estiment qu’il était absent pour aller inspecter l’état de préparation de la prochaine expérimentation atomique.