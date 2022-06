Les Etats-Unis réaffirment que la Corée du Nord est une « urgence nationale »

Photo : YONHAP News

Le président américain a désigné hier à nouveau Pyongyang comme une urgence nationale.Dans un message envoyé au Congrès, Joe Biden a expliqué que la prolifération d’armes nucléaire et balistique du royaume ermite représentait un risque sur la péninsule coréenne, les Etats-Unis et leurs alliés, et que ses autres provocations constituaient une menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité et à l’économie des USA.Le dirigeant américain peut déclarer une urgence nationale et élargir ses pouvoirs administratifs à cet égard, en vertu de la loi élaborée en 1976. Washington inclut Pyongyang dans cette liste chaque année depuis 2008, lorsqu’il lui a imposé sa première sanction en raison des menaces nucléaire et balistique. Plus récemment, l’administration Biden réitère ses avertissements sur la possibilité du 7e essai nucléaire du pays communiste.Dans le même temps, le nouveau ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a rencontré son homologue américain Antony Blinken à Washington, pour la première fois depuis son entrée en fonction. Les deux hommes ont confirmé la volonté de répondre fermement aux bravades nord-coréennes.Blinken a déclaré que les Etats-Unis se préparaient pour faire face à toute urgence, et qu’ils étaient aussi prêts à adopter une posture militaire adéquate sur le court et le long terme.