Park Jin conclut son voyage à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a bouclé son premier voyage officiel aux Etats-Unis. Avant de quitter la capitale américaine, Park Jin a dressé le bilan de ce déplacement de quatre jours.Selon lui, il s’agissait en premier lieu de hisser les relations Séoul-Washington au niveau d’une alliance stratégique globale. Lors de son entretien avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, les deux parties se sont concertées sur les moyens de renforcer la dissuasion élargie et de réviser la posture de préparation militaire face aux provocations répétées de Pyongyang.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également évoqué la possibilité de faire en sorte que le Conseil de sécurité des Nations unies adopte une nouvelle résolution contre le régime de Kim Jong-un, si celui-ci réalise un nouvel essai nucléaire. Il a alors sollicité le soutien du Congrès américain, des démocrates comme des républicains.A ce propos, le sénateur Chris Van Hollen a annoncé chercher à imposer des sanctions dites secondaires à des pays tiers ou aux entités qui aident la Corée du Nord à contourner les mesures punitives onusiennes à son encontre. Avec pour objectif bien sûr de dissuader celle-ci de se livrer à des bravades supplémentaires. La Chine et la Russie sont donc mises dans la ligne de mire.Le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo a lui aussi affirmé étudier minutieusement une telle possibilité.En résumé, le pays du Matin clair et les USA ont accru leur pression sur le royaume ermite lors de la première entrevue de leurs chefs de la diplomatie depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol.