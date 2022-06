Concours international Van Cliburn : le sud-Coréen Lim Yun-chan décroche le premier prix

Photo : YONHAP News

Le pianiste sud-coréen Lim Yun-chan a remporté le premier prix du concours international de piano Van Cliburn, organisé aux Etats-Unis. Il s’agit d’une des trois compétitions mondiales les plus prestigieuses de piano avec le concours international Frédéric-Chopin et celui de Reine Elisabeth. Le prodige, âgé de 18 ans, est ainsi devenu le plus jeune musicien à obtenir cette distinction.Lim a également décroché deux autres récompenses, le prix du public Carla et Kelly Thompson et le prix Beverley Taylor Smith de la meilleure interprétation d'une nouvelle œuvre. A cette occasion, il a rendu hommage à tous les artistes qu’il admire en s’engageant à devenir un pianiste plus accompli.Son succès n’a pas étonné les spécialistes. Beaucoup d’observateurs avaient déjà prédit sa victoire après son interprétation parfaite des études d’exécutions transcendantes de Liszt et de Concerto pour piano n°3 en ré mineur de Rachmaninov. L’un des membres du jury a notamment salué sa prestation de l’œuvre de Liszt en demi-finale. C’était, selon lui, une performance nettement supérieure à celle des autres participants.L'artiste sud-coréen a cependant fait preuve d’une maturité peu habituelle à son âge en affirmant, tout au long de la compétition, que le plus important pour lui était de bien jouer. Il a ensuite déclaré qu’il était plutôt content que le concours ait pris fin, ce qui lui permettra d’aborder davantage d’œuvres.Les candidats russe et ukrainien, Anna Geniushene et Dmytro Choni, qui ont attiré l’attention compte tenu de la situation internationale actuelle, ont reçu respectivement la médaille d’argent et de bronze.Le concours Van Cliburn a été lancé en 1962 en l'honneur du pianiste américain du même nom, qui a été le premier vainqueur du Concours international Tchaïkovski en 1958.