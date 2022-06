Guerre en Ukraine : 4 soldats sud-coréens auraient été tués selon Moscou, Séoul vérifie les faits

Photo : YONHAP News

Le ministère russe de la Défense a annoncé que quatre soldats sud-coréens auraient été tués depuis le début de la guerre en Ukraine, en révélant l’état actuel des soldats étrangers combattant aux côtés de l’armée ukrainienne.Moscou a dévoilé un document écrit recensant le nombre de militaires, de formateurs et d’experts en armes étrangers venu pour aider l’Ukraine entre le 24 février et le 17 juin. La Corée du Sud figure parmi les 64 nations concernées.A en croire le Kremlin, un total de 13 sud-Coréens sont entrés dans le pays en guerre, dont quatre ont été tués et huit blessés. Et le dernier serait resté sur le territoire ukrainien.Le ministère russe de la Défense a prétendu que le nombre d’étrangers rejoignant les troupes ukrainiennes a baissé alors que l’Ukraine subit actuellement d’immenses dégâts humain et matériel. Selon sa porte-parole, ce nombre a été réduit de moitié au début du mois.De son côté, l’ambassade de Corée du Sud en Russie a déclaré qu’elle était en train de vérifier les faits. A Séoul, le ministère des Affaires étrangères a, lui aussi, décidé de mener une enquête. D’après ses premières recherches, une différence entre ses chiffres et ceux avancés par Moscou a été constatée.Dans ce contexte, une source diplomatique a estimé que cette information était peu fiable car le gouvernement russe n’a pas révélé les identités des défunts ou la cause de leur mort.